В Вологодской области зафиксирован взрывной рост случаев коронавируса
В Вологодской области послабления режима в ближайшее время не будет. И правильность этого решения подтверждают цифры. Погиб еще один инфицированный, количество больных резко увеличилось.
По данным на 22 мая, в Вологодской области четверо человек умерли, всего зафиксированы 625 случаев заражения COVID-19.
За сутки выявлено 63 новых случая – это антирекорд.
Наибольший прирост заболевших в Вологде - 37 положительных тестов. В итоге здесь 298 человек.
На карте стало еще меньше "чистых" районов- инфекция появилась в Белозерском и Бабаевском районах.
Всего от коронавируса излечилось 244 вологжанина, за сутки-13.
Ситуация с заболеваемостью выглядит так:
• Вологда - 298 (+37)
• Череповец - 133 (+1)
• Вологодский район - 37 (+2)
• Шекснинский район - 34 (+5)
• Кадуйский район - 23
• Великоустюгский район - 21 (+6)
• Грязовецкий район - 14
• Кич.-Городецкий район - 7
• Сокольский район - 7
• Череповецкий район - 6 (+1)
• Устюженский район - 6 (+4)
• Кирилловский район – 5
• Усть-Кубинский район – 5
• Нюксенский район - 4
• Бабушкинский район – 3
• Тотемский район - 3
• Вытегорский район - 3
• Харовский район - 3 (+1)
• Бабаевский район - 3 (+3)
• Никольский район - 2
• Тарногский район - 2
• Чагодощенский район - 2
• Вожегодский район - 2 (+1)
• Белозерский район - 2 (+2)
В области проведено 121091 исследование на COVID-19. Официальные данные по ситуации с коронавирусом представлены на портале Правительства Вологодской области.
В регионе введен комплекс дополнительных ограничений для предупреждения массового заражения коронавирусной инфекцией - режим самоизоляции установлен для всех вологжан вне зависимости от возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU