В Вологодской области зафиксирован взрывной рост случаев коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T13:28:15+03:00

Статистика смертей от опасного заболевания также обновилась

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В Вологодской области послабления режима в ближайшее время не будет. И правильность этого решения подтверждают цифры. Погиб еще один инфицированный, количество больных резко увеличилось.

По данным на 22 мая, в Вологодской области четверо человек умерли, всего зафиксированы 625 случаев заражения COVID-19.

За сутки выявлено 63 новых случая – это антирекорд.

Наибольший прирост заболевших в Вологде - 37 положительных тестов. В итоге здесь 298 человек.

На карте стало еще меньше "чистых" районов- инфекция появилась в Белозерском и Бабаевском районах.

Всего от коронавируса излечилось 244 вологжанина, за сутки-13.

Ситуация с заболеваемостью выглядит так:

• Вологда - 298 (+37)

• Череповец - 133 (+1)

• Вологодский район - 37 (+2)

• Шекснинский район - 34 (+5)

• Кадуйский район - 23

• Великоустюгский район - 21 (+6)

• Грязовецкий район - 14

• Кич.-Городецкий район - 7

• Сокольский район - 7

• Череповецкий район - 6 (+1)

• Устюженский район - 6 (+4)

• Кирилловский район – 5

• Усть-Кубинский район – 5

• Нюксенский район - 4

• Бабушкинский район – 3

• Тотемский район - 3

• Вытегорский район - 3

• Харовский район - 3 (+1)

• Бабаевский район - 3 (+3)

• Никольский район - 2

• Тарногский район - 2

• Чагодощенский район - 2

• Вожегодский район - 2 (+1)

• Белозерский район - 2 (+2)

В области проведено 121091 исследование на COVID-19. Официальные данные по ситуации с коронавирусом представлены на портале Правительства Вологодской области.

В регионе введен комплекс дополнительных ограничений для предупреждения массового заражения коронавирусной инфекцией - режим самоизоляции установлен для всех вологжан вне зависимости от возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU