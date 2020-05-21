Вологжане могут проверить свою культурную грамотность

21 Май 2020 2020-05-21T15:06:34+03:00

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В Общероссийский день библиотек, 27 мая, вологжан приглашают на Культурный диктант. Они смогут проверить свои знания по культуре родного края онлай.

Акция пройдет на сайте cultinfo.ru.

Для участия необходимо зайти на портал, пройти несложную регистрацию и выполнить на 30 заданий. Вопросы касаются различных областей вологодской культуры. Это и историко-культурное наследие, литература, кино, театр, музеи, музыка, народные промыслы, краеведение. Время на выполнение каждого задания будет ограничено.

Задания будут доступны с 10 до 20 часов. Результаты опубликуют 12 июня. А победителей наградят призами.

По вопросам проведения акции можно обращаться на электронную почту редакции портала «Культура в Вологодской области» rio@cultinfo.ru, а также писать в сообщения группы cultinfo в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU