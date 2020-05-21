2020-05-21T15:06:34+03:00
Общество

Вологжане могут проверить свою культурную грамотность

27 мая пройдет Культурный диктант
Иван Чухнин
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В Общероссийский день библиотек, 27 мая, вологжан приглашают на Культурный диктант. Они смогут проверить свои знания по культуре родного края онлай.

Акция пройдет на сайте cultinfo.ru.

Для участия необходимо зайти на портал, пройти несложную регистрацию и выполнить на 30 заданий. Вопросы касаются различных областей вологодской культуры. Это и историко-культурное наследие, литература, кино, театр, музеи, музыка, народные промыслы, краеведение. Время на выполнение каждого задания будет ограничено.

Задания будут доступны с 10 до 20 часов. Результаты опубликуют 12 июня. А победителей наградят призами.

По вопросам проведения акции можно обращаться на электронную почту редакции портала «Культура в Вологодской области» rio@cultinfo.ru, а также писать в сообщения группы cultinfo в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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