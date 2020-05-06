2020-05-06T13:17:13+03:00
Общество

Вологодский омбудсмен объяснил, кто такие потенциальные покойники

Вологжане массово не соблюдают масочный режим
Иван Чухнин
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Вологодский омбудсмен Олег Димони пояснил, кто такие потенциальные покойники. По его наблюдениям, масочный режим в Вологде и Вологодском районе соблюдают процентов 30-40 вологжан.

"По магазинам и аптекам разгуливают толпы обывателей без масок, причем социальную дистанцию практически никто не соблюдает. Таких граждан врачи с недавних пор начали называть ПП - потенциальные покойники,"- написал он в социальной сети Фейсбук.

Олег Димони посетовал, что именно такие люди могут заражать других. По его информации, в Великом Устюге появилась первая погибшая от коронавируса: якобы московские гости расхаживали по родственникам и знакомым, не соблюдая режим самоизоляции, а погибшая - бабушка приехавшей из Москвы.

Как сообщала "Комсомолка", женщина будет похоронена в закрытом гробу с максимумом предосторожностей.

Говоря про потенциальных покойников, Олег Димони пишет: "на этом свете их никто, кроме врачей с аппаратами ИВЛ, удерживать не будет". Уполномоченный по правам человека обращается к вологжанам: "Берегите себя и близких".

ИСТОЧНИК KP.RU

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