Вологжанку, умершую от коронавируса, похоронят в закрытом гробу

5 Май 2020 2020-05-05T18:46:08+03:00

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Жительницу Великого Устюга, умершую от коронавируса, похоронят в закрытом гробу. Это первый случай смерти от опасной инфекции в Вологодской области.

Женщина 1952 года рождения поступила в моногоспиталь, который находится в Череповце, две недели назад в состоянии средней тяжести. Десять дней назад она была введена в состояние медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 5 мая она скончалась, не приходя в сознание. Официальная причина смерти будет названа после необходимых экспертиз. Как сообщает сайт правительства области, у женщины были сопутствующие заболевания - называется артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Процедура захоронения должна быть проведена в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. В частности, умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешено хоронить только в закрытых гробах. К участию в церемонии будет допущено минимальное количество людей. И автотранспорт, и люди, участвующие в захоронении, пройдут дополнительную санитарную обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU