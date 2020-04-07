2020-04-07T18:00:49+03:00
Общество

В Вологде начали доставлять продуктовые наборы школьникам-льготникам

Иван Чухнин
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Волонтеры уже начали доставлять наборы продуктов вологжанам.Волонтеры уже начали доставлять наборы продуктов вологжанам.Фото: администрация города Вологды
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В Вологде первые продуктовые наборы начали получать школьники - льготники.

Как сообщала "Комсомольская правда"-Вологда, 7600 детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и состоящих на

учете в противотуберкулезном диспансере имеют право на бесплатное питание в школе. Им и решили выдать положенное в виде сухих пайков.

Первые на очереди – ученики школ с ограниченными возможностями здоровья, их более 1,6 тысяч человек. Набор для них рассчитан на 10 рабочих дней, заменяет горячее питание в объеме 70 рублей на человека в день. Это сумма, которая предусмотрена на

ежедневное льготное питание именно для детей с ОВЗ.

С 8 апреля начнут отправлять наборы для детей младших классов, с 9 апреля - ученикам средней и старшей параллели. Первая партия продуктов попадет в вологодские семьи до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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