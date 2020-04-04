7600 продуктовых наборов волонтеры принесут вологодским школьникам-льготникам

В Вологде с 6 апреля школьники переходят на дистанционное обучение. Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, наборами питания будут обеспечены школьники льготных категорий. То есть все дети, которые получали льготное питание во время учебного года, получат его в виде бесплатных наборов продуктов.

«Мы решили обеспечить детей льготных категорий, которые будут обучаться дистанционно на дому, сухим пайком. Набор продуктов будет предоставлен школьникам льготной категории один раз каждые 10 рабочих дней», - сообщил Сергей Воропанов.

Всего в льготную категорию входят 7600 школьников. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети, потерявшие одного из родителей, получающие пенсию по случаю потери кормильца; дети с ОВЗ, ученики, которые состоят на учете в противотуберкулезном диспансере.

К комплектованию наборов уже приступил Центр социального питания, что на улице Пугачева, 83. Сергей Воропанов лично проинспектировал процесс.

Наборы предусмотрены для трех категорий школьников и сформированы на 10 дней, исходя из стоимости ежедневного льготного питания.

Напомним, стоимость льготного питания составляет 55 рублей для учеников начальной школы, 60 рублей - для школьников средней и старшей параллели, 70 рублей - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В набор для начальной школы входят растительное масло, тушенка, печенье, сахарный песок, чай, греча или рис, а также 1 литр сока. Для средней и старшей параллели дополнительно включены мука и кисель. В набор для детей с ограниченными возможностями здоровья к перечисленным продуктам добавлены рыбные консервы.

- Мы рассматриваем варианты - планируем заменять одинаковую продукцию, если в одной семье несколько детей. Так можно разнообразить меню, - сообщила директор Центра социального питания Яна Фадеенко.

Продуктовые наборы будут доставлять школьникам на дом волонтерами, начиная с 7 апреля.