2020-04-06T11:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество инфицированных на Вологодчине составило 36 человек

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В Вологодской области выявлено 23 заболевших коронавирусом, 13 человек находятся под подозрением. Такие данные опубликовали официальные источники. По данным на утро 6 апреля официально подтверждены 23 случая заболевания. Из них 21 в Череповце и 2 - в Вологде.

Количество случаев с подозрением на коронавирус составляет 13: в Череповце - 11, в Вологде - 2.

Всего в Вологодской области обследовано 4196 человек.

Как стало известно, два пациента, зарегистрированных в Вологде направлены на лечение в Череповец. В Вологде находится два очага инфекции - "московский таксист" и еще один мужчина, у кототорого не так много контактов. "Нулевой" пациент из Череповца отправлен в Москву. Все контакты проверяются. В Череповце приоьретен еще дин анализатор - количество проверенных на вирус возрастет.

В Вологде режим самоизоляции установлен для всех вологжан вне зависимости от возраста. Исключение составляют работающие и получившие специальные пропуска для передвижения по городу.

По всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться на «горячие линии»:

• 8-800-200-93-88 - региональный колл-центр,

• 8-800-302-16-17 - единый многоканальный телефон в Вологде,

• 083 - единый многоканальный телефон в Череповце,

ИСТОЧНИК KP.RU

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