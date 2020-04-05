2020-04-05T07:07:04+03:00
Происшествия

МЧС нашли блуждающего в лесу ребенка

Спасателям помогли служебные собаки
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Под Белозерском обнаружили пропавшего мальчика. 10-летний ребенок пропал 4 марта днем и найти его удалось лишь к ночи. Спасатели МЧС вместе с кинологами АСУНЦ Вытегра и волонтерами напали на след школьника. Он ходил в одиночестве по лесу и не мог найти дороги домой. Ушел очень далеко от места пропажи.

Главное управление МЧС России по Вологодчине напоминает, что за детьми надо следить! Не оставляйте их, пожалуйста, без присмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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