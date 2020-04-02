2020-04-02T18:50:26+03:00
Общество

Олег Кувшинников пришел в "Макси" и возмутился ценами на лимоны

Он намерен обратиться в ФАС
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео посещения губернатором Олегом Кувшинниковым вологодского супермаркета. Губернатор, в частности, возмутился ценами на лимоны в супермаркете "Макси". Еще неделю назад они продавались за 150 рублей, а сейчас на ценниках - 499 рублей за килограмм.

Губернатор потребовал пригласить директора магазина, и, когда та подошла, он спросил, почему за короткое время цены выросли в разы. Женщина пояснила, что цены установил поставщик.

- Разберитесь, по какой цене лимоны поступили в магазин, - потребовал губернатор.

Кто-то из представителей торговой компании сообщил, что лимоны поступили по 430 рублей, что на цитрус были сделаны минимальные наценки.

Губернатор потребовал передать ему документы и передать их для проверки в ФАС.

Губернатор находился в торговом зале без средств защиты - без масок и перчаток, и это не укрылось от пользователей сетей.

Он проинспектировал и другие жалобы горожан - рост цен на картофель капусту белокочанную.

Картофель он нашел на прилавке по старой цене 19 рублей 90 копеек, а вот капуста оказалась очень дорогая - в три раза дороже,. Но, как выяснилось, это свежий урожай. Нашлась и прошлогодняя капуста, причем по старой цене.

Губернатор находился в торговом зале без средств защиты - без масок и перчаток, и это не укрылось от пользователей сетей.

Несколькими часами раньше о ценах в торговых сетях рассказал мэр Вологды. Он также заострил внимание на взлетевших цены на лимоны и имбирь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Кувшинников пришел в "Макси" и возмутился ценами на лимоны
В вологодских магазинах проверили цены на продукты
В Вологде работники жизнеобеспечивающих предприятий получают пропуска
Под Череповцом сгорел гараж с автомобилем и дровянник
В Череповце официально подтвержден еще один случай коронавируса
Отделения Почты России в Вологодской области будут работать в стандартном режиме
Весенняя охота запрещена на Вологодчине
Водитель автомобиля погиб в столкновении с двумя иномарками в центре Вологды
Мэр Череповца пояснил, от кого будет перекрыт въезд город
На въезде в Чеповец развернутся контрольно-пропускные пункты
В Вологодском районе в районе Фетинино горит 50 га сухой травы
Вологжанка разместила пост о сотнях заболевших и пойдет под суд
В Вологодском районе швейный цех перепрофилирован под производство масок
Всем пожилым вологжанам необходимо знать этот телефон: 8-800-200-93-88
Вологодские полицейские нашли угонщика грузовика по следам на окурке
В Череповце 16 человек инфицированы, в том числе 9 случаев официально подтверждены