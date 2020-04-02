Олег Кувшинников пришел в "Макси" и возмутился ценами на лимоны

2 Апр 2020 2020-04-02T18:50:26+03:00

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В соцсетях появилось видео посещения губернатором Олегом Кувшинниковым вологодского супермаркета. Губернатор, в частности, возмутился ценами на лимоны в супермаркете "Макси". Еще неделю назад они продавались за 150 рублей, а сейчас на ценниках - 499 рублей за килограмм.

Губернатор потребовал пригласить директора магазина, и, когда та подошла, он спросил, почему за короткое время цены выросли в разы. Женщина пояснила, что цены установил поставщик.

- Разберитесь, по какой цене лимоны поступили в магазин, - потребовал губернатор.

Кто-то из представителей торговой компании сообщил, что лимоны поступили по 430 рублей, что на цитрус были сделаны минимальные наценки.

Губернатор потребовал передать ему документы и передать их для проверки в ФАС.

Губернатор находился в торговом зале без средств защиты - без масок и перчаток, и это не укрылось от пользователей сетей.

Он проинспектировал и другие жалобы горожан - рост цен на картофель капусту белокочанную.

Картофель он нашел на прилавке по старой цене 19 рублей 90 копеек, а вот капуста оказалась очень дорогая - в три раза дороже,. Но, как выяснилось, это свежий урожай. Нашлась и прошлогодняя капуста, причем по старой цене.

Губернатор находился в торговом зале без средств защиты - без масок и перчаток, и это не укрылось от пользователей сетей.

Несколькими часами раньше о ценах в торговых сетях рассказал мэр Вологды. Он также заострил внимание на взлетевших цены на лимоны и имбирь.

ИСТОЧНИК KP.RU