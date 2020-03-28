Почта России принесет посылки на дом

28 Март 2020 2020-03-28T11:13:42+03:00

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Почта России начала доставлять жителям посылки на дом. Правда, для этого нужно сделать заказ. Как сообщает пресс-служба ведомства, в период пандемии вологжане могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. При этом стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей. Это сделано для того, чтобы люди не ходили сами в почтовое отделение.

Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.

Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефонам:

Вологда - (8172) 75-34-33

Череповец - (8202) 55-24-10

А также заказать по телефонам контактного центра 8-800-1-000-000.

До введения новых правил курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты. Также напоминаем, что для отправки EMS-отправлений клиентам необязательно выходить из дома. В мобильном приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезде оформит отправку и примет оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU