2020-03-27T18:34:09+03:00
Общество

В Вологде открыт городской call-центр по вопросам, связанным с коронавирусом

По всем вопросам необходимо звонить туда
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Звоните, если что.Звоните, если что.
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Городской call-центр по вопросам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будет принимать звонки ежедневно с 8.00 до 17.00 по номеру телефона 8-800-302-16-17.

На него можно обращаться по различным темам, связанным с функционированием различных городских сфер в условиях введенного карантина:

- работа дежурных групп в детских садах;

- справки о работе медицинских и образовательных учреждений;

- консультация по записи на прием в МФЦ, налоговую инспекцию и так далее; и т.д.

Если оператор сразу не даст ответ, он перенаправит к нужному специалисту.

Напомним, для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции следующая неделя объявлена Президентом РФ нерабочей, на протяжении ее рекомендуется находиться дома и избегать контактов с другими людьми.

Кроме того, в Вологодской области :

- рекомендован домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями;

- акрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны;

- приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров.

ВНИМАНИЕ: Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции. Подробности по телефону 8 800 200 93 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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