Вологжане отдали 100 млн рублей дистанционным мошенникам

26 Март 2020 2020-03-26T21:31:02+03:00

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Начальник УМВД Вологодской области генерал-майор Виктор Пестерев заявил на отчете перед депутатами ЗСО о том, что за 2019 год вологжане потеряли 100 млн рублей в результате киберпреступлений. Показатели на 40% выше, чем в прошлом году. Часто действуют дистанционные мошенники, которые выманивают секретные коды у жертв через соцсети или по телефону, а потом снимают все деньги с их карт.

Правоохранитель отметил, что необходимо повысить информированность населения о таких типах мошенничеств. За последнее время не появилось значимых законодательных актов, в том числе в отношении компаний, организующих связь - сервисы делают раскрытие таких дистанционных преступлений невозможным.

Часто злоумышленники, которые обманом списывают деньги вологжан, находятся не просто вне Вологодской области, а даже за границей РФ.

Виктор Пестерев отметил, что УМВД не позволяют бесплатно информировать граждан по смс, как это делает МЧС. Для правоохранителей распространить 1 предупреждающее сообщение на Вологодскую область стоит 140 тысяч рублей.

Начальник УМВД рассказал, что часто плохо информированы пожилые люди - их перевели на безналичный расчет, а о мерах безопасности никто не рассказал. Одна из историй произошла в Никольске, там пенсионер перевел мошенникам 1 млн 170 тыс рублей. Причем вместе с ним проживала супруга, которая работает в социальном детском саду (в них должны были проводиться профилактические беседы). Она мужа не остановила. Мужчина еще взял 500 тысяч рублей микрозаймов, там ему тоже ничего не сказали. Деньги он отправлял с почтового отделения у сотрудника банка - и там промолчали! Еще 300 тысяч вологжанин занял у родственников, которых тоже не смутило, что пенсионер отправляет миллионы неизвестным. Потом уже мужчина решил проконсультироваться у работника прокуратуры.

Главная задача сейчас - повысить информированность населения.

ИСТОЧНИК KP.RU