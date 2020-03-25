Вологжанка год ждала возвращение любовника-башкира с авто

25 Март 2020 2020-03-25T16:12:34+03:00

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33-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Она подозревала, что ее возлюбленный, который приехал из республики Башкортостан, угнал машину. Она жила с ним несколько лет, разрешала использовать авто. Потом он уехал на родину, пообещав вернуться. Вологжанка пошла в полицию спустя год.

Мужчина оказался жив и здоров, а авто сдал на разборку, т.к. якобы оно сломалось. Любовник работал вахтовым методом и ехал в поезде в очередную командировку, когда его сняли правоохранители. Вологжанка оценила ущерб в 50 тысяч рублей. На башкира завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба», ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU