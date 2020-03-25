В Череповце поумнел фонарь

25 Март 2020 2020-03-25T13:18:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце, в сквере на площади Металлургов установили умный фонарь. Пока система работает в тестовом режиме. На опоре расположена кнопка экстренного вызова и видеонаблюдение, из корпуса раздается Wi-Fi. Функционал можно и расширить - установить разъем для зарядки гаджетов. Базовая комплектация такого умного фонаря стоит 200 тысяч рублей. Первый образец бесплатно по программе "Умный город".

Опору установили с помощью технологии вибрационного погружения - так не портятся газоны, не бурятся ямы. Фонарь загоняется в "стакан" на глубину более 1,5 м исключительно вибрацией и давлением.

Пока фонарь только освещает, остальные функции подключат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU