2020-03-04T17:27:47+03:00
Происшествия

Подробности кровавой драмы: пять мальчиков и пять девочек преследовали пьяного мужчину еще на улице

Затем его жестоко избили возле лифта
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Комсомолка" рассказала о шокирующем видео - подростки избили в кровь нетрезвого мужчину перед лифтом.

Появилось видео, снятое за несколько минут до того. 10 подростков, пять мальчик и пять девочек, организовали травлю нетрезвого мужчины еще на улице. Он возращается, видимо, домой. Они сопровождали его с улицы. Там подробности засняла другая камера видеонаблюдения. Видно, что мужчина был сильно нетрезв. Об этом говорит тот факт, что ступеньки крыльца он смог преодолеть лишь на четвереньках. Его преследуют подростки- на вид школьники средних классов.

Спасаясь от подростковой своры, мужчина смог зайти в подъезд, но не смог даже захлопнуть за собой дверь. Все подростки, включая девочек, прошли за ним. Там и разыгралась кровавая драма.

Как мы писали, около лифта, который так и не приехал, мальчики его жестоко избили. Посильный вклад в которую внёс житель первого этажа. Он, судя по кадрам, расспросил "обиженных" подростков, поджег волосы мужчине, а затем испинал его.

Как сообщает УМВД области, обоих взрослых увезли в полицию. Избитый никаких претензий не предъявлял. Инцидентом заинтересовался один из центральных каналов телевидения.

В соцсетях появились оправдания, якобы, одного из подростков. По его словам мужчина первым стал им угрожать.

Видео снято за несколько минут до кровавой драмы в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У вологжанина на улице отобрали электронную сигарету
В Череповце начали возводить "Стену Памяти"
В Вологде на улице Мальцева установили камеры против нарушителей ПДД
Ректор ЧГУ стал помощником министра науки
"Северсталь" собирается ограничить командировки за рубеж из-за коронавируса
На Вологодчине массово изымают незамерзайку
Вологжанам показали подборку из 22 ДТП за февраль
Череповчанин нашел сумку с документами и взял на чужой паспорт кредит
В плохом качестве водопроводной воды обвинили вологодских сельхозпроизводителей
Подробности кровавой драмы: пять мальчиков и пять девочек преследовали пьяного мужчину еще на улице
"Лада Калина" с прицепом засыпала досками дорогу, пострадали люди
В Вологде подростки издевались над нетрезвым мужчиной, а взрослый поджег ему волосы
Вологжане, сдавая макулатуру, сохранили целую рощу
В Череповце бюст Рубцова уберут из сквера на улице Университетской
Череповчанину выплатят 25 тысяч евро за пытки при дознании
В Великом Устюге молодой парень накинулся на полицейского
Ферапонтово разовьет туризм за счет федеральных средств
Несовершеннолетний спас тонущего рыбака из реки Вологды
В Соколе показали часть следственного эксперимента с похищением людей
Череповецкий бизнесмен пиарится на эпидемии коронавируса
Мэр Вологды отметил свой десятый день рождения
Вологжанка быстрее всех в России преодолевает полосу препятствий
Начальник здравоохранения региона ответит на вопросы вологжан
В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину
Полицейские провели ликбез по мошенничествам
Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене
Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги
Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату