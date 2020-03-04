Подробности кровавой драмы: пять мальчиков и пять девочек преследовали пьяного мужчину еще на улице

4 Март 2020 2020-03-04T17:27:47+03:00

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"Комсомолка" рассказала о шокирующем видео - подростки избили в кровь нетрезвого мужчину перед лифтом.

Появилось видео, снятое за несколько минут до того. 10 подростков, пять мальчик и пять девочек, организовали травлю нетрезвого мужчины еще на улице. Он возращается, видимо, домой. Они сопровождали его с улицы. Там подробности засняла другая камера видеонаблюдения. Видно, что мужчина был сильно нетрезв. Об этом говорит тот факт, что ступеньки крыльца он смог преодолеть лишь на четвереньках. Его преследуют подростки- на вид школьники средних классов.

Спасаясь от подростковой своры, мужчина смог зайти в подъезд, но не смог даже захлопнуть за собой дверь. Все подростки, включая девочек, прошли за ним. Там и разыгралась кровавая драма.

Как мы писали, около лифта, который так и не приехал, мальчики его жестоко избили. Посильный вклад в которую внёс житель первого этажа. Он, судя по кадрам, расспросил "обиженных" подростков, поджег волосы мужчине, а затем испинал его.

Как сообщает УМВД области, обоих взрослых увезли в полицию. Избитый никаких претензий не предъявлял. Инцидентом заинтересовался один из центральных каналов телевидения.

В соцсетях появились оправдания, якобы, одного из подростков. По его словам мужчина первым стал им угрожать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="432" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/764538" frameborder="0"></iframe> Видео снято за несколько минут до кровавой драмы в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU