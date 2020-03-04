2020-03-04T13:17:15+03:00
Происшествия

В Вологде подростки издевались над нетрезвым мужчиной, а взрослый поджег ему волосы

ЧП случилось на улице Северной , 5
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В вологодских соцсетях, группе "Вологда-Онлайн" распространили шокирующее видео, снятое в подъезде жилого дома камерой видеонаблюдения. В течении 16 минут группа подростков издевалась над нетрезвым мужчиной, пытавшегося вызвать лифт. Они толкали его, сбивали с ног, били ногами. Все это происходило 29 февраля в подъезде жилого дома, который находится на улице Северной, 5.

Из квартиры на шум вышел взрослый мужчина. Но он не только не "разрулил" ситуацию, но и поджег беспомощному, лежащему на полу мужчине волосы.

Первым на месте ЧП появился полицейский, судя по форме, сотрудник ДПС. Однако, не смотря на него, издевательства продолжилось.Тот же, вышедший из квартиры, мужчина пинал несчастного по ногам в то время, когда сотрудник ГИБДД его держал.

Избиение закончилось, когда на место подъехали другие полицейские. Информация пошла до Следственного отдела по г.Вологда Следственного комитета РФ по Вологодской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Шокирующее видео: избиение подростками нетрезвого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Лада Калина" с прицепом засыпала досками дорогу, пострадали люди
В Вологде подростки издевались над нетрезвым мужчиной, а взрослый поджег ему волосы
Вологжане, сдавая макулатуру, сохранили целую рощу
В Череповце бюст Рубцова уберут из сквера на улице Университетской
Череповчанину выплатят 25 тысяч евро за пытки при дознании
В Великом Устюге молодой парень накинулся на полицейского
Ферапонтово разовьет туризм за счет федеральных средств
Несовершеннолетний спас тонущего рыбака из реки Вологды
В Соколе показали часть следственного эксперимента с похищением людей
Череповецкий бизнесмен пиарится на эпидемии коронавируса
Мэр Вологды отметил свой десятый день рождения
Вологжанка быстрее всех в России преодолевает полосу препятствий
Начальник здравоохранения региона ответит на вопросы вологжан
В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину
Полицейские провели ликбез по мошенничествам
Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене
Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги
Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату