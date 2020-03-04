В Вологде подростки издевались над нетрезвым мужчиной, а взрослый поджег ему волосы

4 Март 2020 2020-03-04T13:17:15+03:00

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В вологодских соцсетях, группе "Вологда-Онлайн" распространили шокирующее видео, снятое в подъезде жилого дома камерой видеонаблюдения. В течении 16 минут группа подростков издевалась над нетрезвым мужчиной, пытавшегося вызвать лифт. Они толкали его, сбивали с ног, били ногами. Все это происходило 29 февраля в подъезде жилого дома, который находится на улице Северной, 5.

Из квартиры на шум вышел взрослый мужчина. Но он не только не "разрулил" ситуацию, но и поджег беспомощному, лежащему на полу мужчине волосы.

Первым на месте ЧП появился полицейский, судя по форме, сотрудник ДПС. Однако, не смотря на него, издевательства продолжилось.Тот же, вышедший из квартиры, мужчина пинал несчастного по ногам в то время, когда сотрудник ГИБДД его держал.

Избиение закончилось, когда на место подъехали другие полицейские. Информация пошла до Следственного отдела по г.Вологда Следственного комитета РФ по Вологодской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/764504" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео: избиение подростками нетрезвого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU