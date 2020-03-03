Молодой череповчанин срезал ножом силовой кабель

3 Март 2020 2020-03-03T10:59:16+03:00

Мужчина украл силовой кабель со строительного крана и сдал в скупку за 4 тысячи рублей

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В городе металлургов задержали 26-летнего молодого человека, который не побоялся срезать ножом силовой кабель со строительного крана в Зашекснинском районе. Он приехал туда на автомобиле ВАЗ-2114. При краже на камере видеонаблюдения зафиксирована сильная вспышка света. Оказалось, он совершил еще одно подобное преступление.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, задержать мужчину удалось через пункты приема металла. Он сдал похищенное туда за 4 тысячи рублей. На данный момент ведется расследование уголовных дел, ему грозит до 2 лет лишения по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU