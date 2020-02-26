2020-02-26T17:56:38+03:00
Общество

На телефон 112 можно позвонить бесплатно и даже без симки

Он работает по всей Вологодской области
Иван Чухнин
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В Вологодской области начал работать телефон 112. Ранее он работал только в тестовом режиме.

Центр обеспечения региональной безопасности будет обеспечивать круглосуточное, ежедневное дежурство. Ежедневно сюда поступают сотни вызовов. Дозвониться по телефону можно без сим-карты, при нулевом балансе и с заблокированного телефона.

В учреждении работают операторы, специалисты-лингвисты, психологи. Запущена система контроля.

По телефонному номеру «112», который работает по всей Вологодской области, человек может дозвониться в любой внештатной ситуации - от проблем со здоровьем, происшествий до психологической помощи.

С 26 февраля центр переходит на новый формат жизнеобеспечения, спасения и поддержки людей. «Система-112» позволяет снизить время реагирования, а также снижает нагрузку на другие экстренные оперативные службы.

Всего в центре трудятся более 180 человек, из них около 90 - работники Центра обработки вызовов -112.

Благодаря системе-112 область может обмениваться необходимой информацией с соседними регионами: Ярославской и Новгородской областями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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