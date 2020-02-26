Для начальной школы №30 начали возводить отдельное здание

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:54:32+03:00

Школа давно не может вместить всех желающих.

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Для начальных классов школы № 30 в Вологде возводят отдельный корпус. Проект пристройки к образовательному учреждению на ул. Костромская, 6 готов. На место выезжало мэр Вологды Сергей Воропанов.

Там подготовлена строительная площадка, подводятся подъездные пути. Согласно проекту, учебный блок рассчитан на 300 мест, включающий в себя 12 кабинетов, столовую и спортивный зал.

Школа долгое время работала перегруженной. Это неудобно и учителям, и школьникам. Кроме того, она не может вместить всех желающих. Так что руководство стало продвигать идею пристройки к основному корпусу еще одного здания, специально для начальных классов.

- В результате можно будет вывести на первую смену обучения параллель 7-8 классов. В пристройке будет предусмотрена новая столовая - в 3 раза больше существующей. Кроме того, мы освоим и прилегающую территорию: вокруг появится три спортивные площадки, полноценный стадион, - говорит директор школы № 30 Светлана Дорочинская.

Сейчас в школе № 30 обучается 1728 детей. Это одно из самых больших учреждений образования города. При этом микрорайон быстро развивается.

Возведение пристройки позволит значительно разгрузить площади основного здания. Так, на месте существующей столовой планируется обустроить библиотечный центр.

Как сообщает администрация Вологды, с подрядчиком уже заключен контракт. На строительство плаируется потратить год - пристройка должна быть сдана в декабре 2020 года.

- В следующем году по поручению Губернатора Олега Кувшинникова, данном на Градсовете, мы будем строить полноценную большую школу. Здесь же мы впервые возведем подобную пристройку к существующему учреждению. Подрядчик показал свою эффективность на других объектах, в частности построил уже не один детский сад. Сделать предстоит много, поэтому с первого дня необходимо включаться в работу и строго следовать графику. Мы идем путем не только строительства новых школ, в этом году реализуем масштабную программу по ремонту существующих учреждений образования, - сообщил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего на капремонт учреждений образования Вологды в 2020 году будет направлено порядка 220 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Капитально будут отремонтированы школы №№ 5, 9, 11, 20, 28 и 36, а также детские сады №№ 21, 40 и 43. Список был составлен по поручению Губернатора Олега Кувшинникова в рамках областной пятилетней программы по капремонту учреждений образования.

ИСТОЧНИК KP.RU