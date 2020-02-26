Две 70-летние женщшины лишились денег

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:51:28+03:00

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Только за сутки вологодские полицейские зарегистрировали 9 заявлений о кражах денег с банковских карт. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Например, в вологодскую полицию обратилась 70-летняя женщина. Ей позвонил незнакомец и убедил женщину, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарства. Затем ей стали звонить якобы сотрудники банка. Они предложили женщине перечислить деньги в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. Женщина перевела мошенникам 1 миллион 85 тысяч рублей.

Ее ровесница получила сообщение от банка в социальной сети - ей подарили бонусы. В сообщении была ссылка, перейдя по которой можно получить подарки. Женщина заполнила анкету и в том числе ввела данные своей банковской карты. Надо ли говорить, что с нее списали деньги.

36-летняя вологжанка на сайте бесплатных объявлений купила билеты на концерт за 4000 рублей, но продавец испарился. 38-летний череповчанин тоже "купил" билет, потеряв 2700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU