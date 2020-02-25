В Череповце начата проверка стажера ДПС со скандального видео

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:59:32+03:00

Скандальное видео: череповчанин мешает сотрудникам ДПС оштрафовать бабушку (18+). Молодой человек был шокирован, что из многих переходивших дорогу в неположенном месте, правоохранители решили оштрафовать именно пенсионерку. Его посадили на 20 суток. Автор Артур Гюнтер

В Череповце проверят стажера-инспектора, который грубо выразился в адрес нарушителя, который его провоцировал

Изменить размер текста: A A

В Череповце начата проверка в отношении стажера ДПС, который грубо высказался в адрес нарушителя Артура Гюнтера. Напомним, мужчина заснял, как штрафуют женщину, которая перебежала дорогу в неположенном месте. Оператору показалось, что полицейские зря отловили небогатую череповчанку, он начал их провоцировать и мешать задержанию, выражался нецензурной бранью, а женщина и вовсе попыталась сбежать, несмотря на усилия постовых (стажера и инспектора). В конце концов, стажер ответил обидчику в его манере. Полная история описана в предыдущей новости Комсомольской правды.

Начальник ГИБДД Череповца сообщил, что стажер еще только учился на инспектора и присягу не давал. Начата служебная проверка. Его личное отношение к истории: "Сотрудники ГИБДД выполняли свои служебные обязанности, с поставленной задачей справились. На нарушителя составлены административные протоколы, решение суда принято. Случай, когда сотрудника ГИБДД пытаются провоцировать, к сожалению, далеко не единичный. Просто эта история вызвала большой резонанс."

Пока суд назначил Артуру Гюнтеру 20 суток административного ареста. Возможно ему светит еще и статья УК РФ «Оскорбление представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU