Череповчанин, помешавший постовым оштрафовать бабушку, отсидит 20 дней

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:30:54+03:00

Скандальное видео: череповчанин мешает сотрудникам ДПС оштрафовать бабушку (18+). Молодой человек был шокирован, что из многих переходивших дорогу в неположенном месте, правоохранители решили оштрафовать именно пенсионерку. Его посадили на 20 суток. Автор Артур Гюнтер

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ЧП произошло в Череповце 21 февраля около ТЦ Этажи. 36-летний Артур Г. заметил, что сотрудники ДПС начали выписывать штраф за переход в неположенном месте пенсионерке, несмотря на то, что с ней нарушали ПДД множество других людей. Череповчанин посчитал это несправедливостью, ведь можно было выписать и предупреждение, или схватить кого-то более платежеспособного.

В итоге молодой человек завязал разговор с правоохранителями, попросил предъявить удостоверение, что они сделать отказались. Потом пенсионерка пыталась сбежать, а Артур не дал сотрудникам полиции пройти за ней. Череповчанин пытался донести свое чувство справедливости до оппонентов с помощью нецензурной брани, но не в их адрес.

Протокол, составленный на него в первом отделе полиции УМВД по Череповцу, обвиняемый порвал. Кроме того, он отказался и пройти в камеру для задержанных. Свою вину молодой человек на суде не признал. Его признали виновным в воспрепятствовании исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности и привлечении к административной ответственности гражданки П.

Артуру Г. назначили 20 суток административного ареста. Постановления могут быть обжалованы в течение 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU