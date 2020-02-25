Защищать вологодских пенсионеров будет Ольга Данилова
В Вологодской области назначен уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров при губернаторе.
Им стала Ольга Данилова. О новом назначении было объявлено на совещании в правительстве области.
Эта должность появилась в июне 2019 года. Первым омбудсменом пенсионеров стал Иван Поздняков. Он покинул пост в декабре 2019 года.
Ольга Михайловна Данилова — вологодский предприниматель, бывший председатель областной общественной палаты.
Любопытно, что омбудсмен будет защищать права ветеранов и пенсионеров на общественных началах. Между тем вологодский омбудсмен по правам ребенка или уполномоченный по правам человека - хорошо оплачивааемые должности со всеми социальными гарантиями.
ИСТОЧНИК KP.RU