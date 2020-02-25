Защищать вологодских пенсионеров будет Ольга Данилова

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:01:10+03:00

Она заняла пост уполномоченного по защите прав ветеранов и пенсионеров

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В Вологодской области назначен уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров при губернаторе.

Им стала Ольга Данилова. О новом назначении было объявлено на совещании в правительстве области.

Эта должность появилась в июне 2019 года. Первым омбудсменом пенсионеров стал Иван Поздняков. Он покинул пост в декабре 2019 года.

Ольга Михайловна Данилова — вологодский предприниматель, бывший председатель областной общественной палаты.

Любопытно, что омбудсмен будет защищать права ветеранов и пенсионеров на общественных началах. Между тем вологодский омбудсмен по правам ребенка или уполномоченный по правам человека - хорошо оплачивааемые должности со всеми социальными гарантиями.

ИСТОЧНИК KP.RU