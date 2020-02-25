В центре Череповца произошло ДТП с участием пьяного водителя
ЧП случилось в 8 часов вечера
Изменить размер текста:
В минувшие выходные произошло ДТП в центре Череповца. За рулем иномарки сидел пьяный водитель.
Инцидент случился 24 февраля в 20:16 на перекрестке Ленина - Горького. Пьяный 47-летний водитель на машине "Субару-Форестер" не пропустил "Фольксваген-Тигуан", который имел преимущество в движении.
Пострадала 53-летняя женщина, сидевшая за рулем Фольксвагена. Она получила ушиб грудной клетки и доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU