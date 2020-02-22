Путину от Петровича: подарок президенту прибыл в Вологду

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:44:17+03:00

Двое архангелогородцев везут в Москву статую мишки в ушанке и с рыбкой, чтобы подарить ее Путину

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В Вологду прибыл мишка с семгой - символ поморов и русского духа. Двое жителей Архангельска, Николай Исаков и Руслан Поцебенко, везут деревянную статую в Москву, чтобы подарить ее президенту. 2,5-метровый зверь едет в открытом прицепе, водители на дороге выражают одобрение и сигналят.

Путешествие начали 21 февраля, вечером уже были в Вологде. Вологжане показались мастерам очень позитивными и дружелюбными - скульптура всем нравилась. В Архангельске было много негатива. "Почему-то все думают, что мы едем с каким-то политическим предложением. Но это не так. Мы едем к человеку Путину, и подарок ему везем чисто по-человечески", - рассказал журналисту ИА "СеверИнформ" Николай Исаков. Мастер, по образованию учитель труда, организовал свое дело по резке из дерева. Президенту хочет рассказать о состоянии дел Архангельска, т.к очень любит свой город.

Пока не ясно, сможет ли президент принять статую, ведь чиновники не могут получать подарки дороже 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU