Вологда опасается сильного весеннего паводка

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:51:23+03:00

Зимой был высокий уровень воды в реке Вологда, возможна сложная ситуация в весенний период

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В областной столице готовятся к весеннему паводку. С ноября 2019 года проводится постоянный контроль уровня воды в реке Вологда.

Мэр города заявил, что река оледенела на высоком уровне воды, поэтому есть вероятность осложнения ситуации в весенний период. На данный момент уже известны все зоны подтопления, по каждому участку разработан план действий. На начало марта запланированы учения спасателей и коммунальных служб, управляющих компаний, строительных организаций. Будет очищаться ливневая канализация города.

Сергей Воропанов планирует повторно обсудить с председателями садоводческих товариществ порядок действий. С 1 марта начнутся работы с водоотводными канавами в СНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU