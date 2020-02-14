2020-02-14T15:34:24+03:00
Общество

В Вологде прокуратура признала, что асфальт в снег класть нельзя

В областной столице выявили нарушения при укладке асфальта на улице Ленинградской
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде кладут асфальт в снег.Автор Сергей Гужев

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В областной столице прокуратура выявила нарушения, допущенные администрацией города при укладке асфальта в снег на улице Ленинградской. Напомним, в конце декабря 2019 года вологодский оппозиционер заснял на видео, как вологодские коммунальщики латают ямы по щиколотку в снежной массе, прямо в снег льют асфальт около Октябрьского сквера. Администрация города в начале года прокомментировала ситуацию: нарушений не замечено. Чиновники открестились тем, что смесь можно класть до -10 градусов, однако забыли, что поверхность должна быть очищена.

Специалисты прокуратуры выяснили, что 25 декабря у дома № 26 по улице Ленинградской города Вологды произошла авария на водопроводе. Ее ликвидировали, но необходимо было заменить асфальтобетонное покрытие на площади 12 квадратных метров. Работой самостоятельно занялись МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и МКУ «Служба городского хозяйства». Правоохранители отметили, что в дни ремонта в Вологде выпадали обильные осадки, при которых производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается. Была нарушена технология, процедура просушки и прогрев терморазогревателем не применялись.

В адрес мэра Вологды было внесено представление об устранении нарушений, исполнение находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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