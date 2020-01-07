2020-01-07T16:38:41+03:00
Общество

В Вологде кладут асфальт прямо в снег

Перед Новым годом прогремело видео вологодского политика, который застал коммунальщиков врасплох
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде кладут асфальт в снег.Автор Сергей Гужев

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Вологодский оппозиционер Сергей Гужев застал дорожников за укладкой асфальта прямо в снег. Перед Новым годом местные коммунальщики решили улучшить дорожное покрытие прямо во время снегопада среди жидкого снега. Ремонт происходил у Октябрьского сквера на улице Ленинградской 30 декабря в 9 вечера.

Оказалось, что асфальт можно укладывать даже в зимнее время, но не допускается во время снегопада. Поверхность необходимо расчистить и просушить, иначе возникнут дыры и отремонтированное место разрушится преждевременно. Зато через пару месяцев можно вновь выполнять заказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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