В Вологде кладут асфальт прямо в снег
В Вологде кладут асфальт в снег.Автор Сергей Гужев
Вологодский оппозиционер Сергей Гужев застал дорожников за укладкой асфальта прямо в снег. Перед Новым годом местные коммунальщики решили улучшить дорожное покрытие прямо во время снегопада среди жидкого снега. Ремонт происходил у Октябрьского сквера на улице Ленинградской 30 декабря в 9 вечера.
Оказалось, что асфальт можно укладывать даже в зимнее время, но не допускается во время снегопада. Поверхность необходимо расчистить и просушить, иначе возникнут дыры и отремонтированное место разрушится преждевременно. Зато через пару месяцев можно вновь выполнять заказ.
ИСТОЧНИК KP.RU