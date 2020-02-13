2020-02-13T17:18:40+03:00
Общество

В Череповце назвали 4 новые улицы

Мэр города сообщил об окончательном перечне улиц, которые будут построены в ближайшие два года
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце мэр города Вадим Германов назвал список из 4 новых улиц. Они будут построены окончательно в 2020-2021 годах. Проекты собираются вынести на градсовет в конце апреля.

В городе металлургов собираются продлить улицу Краснодонцев за военкомат ввиду активного роста жилого массива.

Далее, Северная объездная дорога пройдет в обход Ясной Поляны для искоренения утренних пробок.

Шекснинский проспект планируют расширить - теперь он будет шестиполосным. Эта улица будет главной магистралью связи Зашекснинского района и Южного шоссе после постройки нового моста.

Улицу Горького реконструируют от парка КИО до реки в рамках федерального финансирования проекта «Русские берега».

ИСТОЧНИК KP.RU

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