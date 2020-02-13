В Череповце назвали 4 новые улицы
В Череповце мэр города Вадим Германов назвал список из 4 новых улиц. Они будут построены окончательно в 2020-2021 годах. Проекты собираются вынести на градсовет в конце апреля.
В городе металлургов собираются продлить улицу Краснодонцев за военкомат ввиду активного роста жилого массива.
Далее, Северная объездная дорога пройдет в обход Ясной Поляны для искоренения утренних пробок.
Шекснинский проспект планируют расширить - теперь он будет шестиполосным. Эта улица будет главной магистралью связи Зашекснинского района и Южного шоссе после постройки нового моста.
Улицу Горького реконструируют от парка КИО до реки в рамках федерального финансирования проекта «Русские берега».
ИСТОЧНИК KP.RU