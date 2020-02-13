В Череповце назвали 4 новые улицы

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:18:40+03:00

Мэр города сообщил об окончательном перечне улиц, которые будут построены в ближайшие два года

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В Череповце мэр города Вадим Германов назвал список из 4 новых улиц. Они будут построены окончательно в 2020-2021 годах. Проекты собираются вынести на градсовет в конце апреля.

В городе металлургов собираются продлить улицу Краснодонцев за военкомат ввиду активного роста жилого массива.

Далее, Северная объездная дорога пройдет в обход Ясной Поляны для искоренения утренних пробок.

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ИСТОЧНИК KP.RU