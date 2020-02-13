В Череповце осудили грузчика, искромсавшего пенсионерке лицо

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:57:47+03:00

ЧП произошло летом 2019 года на рынке в Северном районе. Пьяный грузчик шел по улице сильно матерясь, а на замечание пенсионерки выхватил нож и порезал ей лицо

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В Череповецком городском суде вынесли приговор в отношении 30-летнего грузчика Захара Землянкина. В Июне 2019 года пьяный мужчина беспричинно напал на 82-летнюю пенсионерку на рынке с ножом - изуродовал лицо. Комсомольская правда описывала показания пострадавшей женщины.

Грузчика признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначена компенсация пострадавшей за моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU