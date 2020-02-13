В Череповце осудили грузчика, искромсавшего пенсионерке лицо
ЧП произошло летом 2019 года на рынке в Северном районе. Пьяный грузчик шел по улице сильно матерясь, а на замечание пенсионерки выхватил нож и порезал ей лицо
-Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:
В Череповецком городском суде вынесли приговор в отношении 30-летнего грузчика Захара Землянкина. В Июне 2019 года пьяный мужчина беспричинно напал на 82-летнюю пенсионерку на рынке с ножом - изуродовал лицо. Комсомольская правда описывала показания пострадавшей женщины.
Грузчика признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначена компенсация пострадавшей за моральный вред в размере 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU