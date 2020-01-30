2020-01-30T09:39:35+03:00
Происшествия

В Череповце идет суд над грузчиком, который разрезал лицо 82-летней пенсионерке на рынке

30-летний грузчик дает сбивчивые показания, то сваливает вину на друга, то признается в нападении на пожилую старушку
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов суд начал рассматривать материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда пожилой женщине. Подсудимый 30-летний грузчик Захар Землянкин, по версии следствия, в полдень 29 июня 2019 года шел пьяный и с раскрытым ножом по рынку в Северном районе, громко матерясь. Когда 82-летняя Лидия Курочкина, продававшая там дачный урожай, сделала замечание "Чего так громко-то?", мужчина полоснул ее лезвием по лицу и ушел. Лицо нападавшего женщина не запомнила.

Бабушка рассказала, что успела лишь закрыть глаза, это наверное и спасло ей зрение. "Испугалась сильно, даже боли никакой не чувствовала... Разрез на голове, у носа, на губах, хорошо, что зубы помешали, все бы прорезал. Скорая меня в больницу увезла, а дочка потом с ложечки кормила. Швы наложили, но мне теперь дышать плохо, особенно ночью, воздух не идет", - поведала пострадавшая cherinfo.

Родные пенсионерки хотят помочь ей выбить компенсацию, ведь теперь у нее серьезные проблемы со здоровьем, много денег потрачено на лечение и юридические разбирательства. Кроме того, по заключению экспертов, лицо потерпевшей "неизгладимо обезображено". Судебное разбирательство еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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