2020-02-13T16:47:32+03:00
Происшествия

Череповецкий педофил оказался невменяем

Медицинская комиссия признала, что у подозреваемого психологическое расстройство
Евдокия САХАРОВА
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37-летний черепованин развращал 11-летнего мальчика в соцсети. Он вел с ним интимную переписку и присылал порнографические фотографии. Оперативники выяснили личность подозреваемого. Его сдали медикам - комиссия заключила, что мужчина нуждается в принудительном лечении хронических психологических проблем. Педофил оказался невменяем.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет». Материалы дела на рассмотрении у прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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