Череповчанам показали на видео новый трамвай с борткомпьютером

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:55:16+03:00

Эта модель выйдет на улицы Череповца через неделю и будет тестироваться там в течение 3 месяцев. Если местные жители оценят новинку - такие закупят для обновления трамвайного парка

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Череповчанам показали, как выглядит их новый трамвай, который недавно приехал из Екатеринбурга с Уралтрансмаша. Комсомольская правда недавно писала подробности об этой модели 71-407. Частично низкопольный трамвай (в средней части, 39% общей площади) будет в течение 3 месяцев тестироваться на улицах Череповца. Потом, вероятно, такую модель закупят для города.

Вагон с низким полом облегчает передвижение маломобильных граждан. В салоне модели 71-407 установлены камеры и антивандальные сиденья, системы громкой связи и визуального информирования об остановках, наружные громкоговорители для оповещения пассажиров. Максимально увеличены боковые окна салона и оснащены сдвижными форточками. На стекла нанесена тонировка. У задней двери расположена площадка для крупногабаритного багажа. У средней двери выполнена накопительная площадка для детских и инвалидных колясок.

Место водителя - повышенной комфортности, а часть необходимых операций выполняется с помощью борткомпьютера с информационным дисплеем, имеется кондиционер.

Вместимость вагона - 190 человек, сидячих мест 28. Можно организовать сцепку из 2 единиц. Отопление салона выполнено с помощью электрокалориферов. Максимальная скорость 75 км/ч. Срок службы - не менее 20 лет. Модель оборудована системой ГЛОНАСС, за передвижением трамвая можно следить из специального приложения для смартфона.

Новый трамвай с борткомпьютером показали в Череповце.С Урала в город металлургов приехал тестовый образец низкопольного трамвая. Если эта модель понравится череповчанам, ими обновят трамвайный парк. Видео из группы "Вологодская область"

ИСТОЧНИК KP.RU