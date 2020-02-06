2020-02-06T11:11:10+03:00
Общество

В Череповец привезут на тестирование низкопольный трамвай

Модель 71-407 будет проверяться в городе металлургов в течение трех месяцев
Евдокия САХАРОВА
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© Михаил Метцель/ТАСС© Михаил Метцель/ТАСС
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В Череповец из Екатеринбурга прибывает частично низкопольный трамвайный вагон модели 71-407 производства АО "Уралтрансмаш" на эксплуатационные трехмесячные испытания. Пресс-служба АО "Уралтрансмаш" сообщила, что такой экземпляр впервые был представлен на выставке-ярмарке "Магистраль-2009" в Нижнем Тагиле, а сейчас уже налажено его серийное производство.

Вагон был выпущен в соответствии с программой "Доступная среда". В средней части салона доля низкого пола составляет 39%. Омск тоже получил трамвай для тестирования. Череповчанам предлагают познакомиться с уральским трамваем и убедиться в надежности и комфорте вагонов.

Мэр Череповца заявил, что "посылка" прибудет в город в понедельник 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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