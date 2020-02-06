В Череповец привезут на тестирование низкопольный трамвай
В Череповец из Екатеринбурга прибывает частично низкопольный трамвайный вагон модели 71-407 производства АО "Уралтрансмаш" на эксплуатационные трехмесячные испытания. Пресс-служба АО "Уралтрансмаш" сообщила, что такой экземпляр впервые был представлен на выставке-ярмарке "Магистраль-2009" в Нижнем Тагиле, а сейчас уже налажено его серийное производство.
Вагон был выпущен в соответствии с программой "Доступная среда". В средней части салона доля низкого пола составляет 39%. Омск тоже получил трамвай для тестирования. Череповчанам предлагают познакомиться с уральским трамваем и убедиться в надежности и комфорте вагонов.
Мэр Череповца заявил, что "посылка" прибудет в город в понедельник 10 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU