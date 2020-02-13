2020-02-13T14:12:26+03:00
Общество

Череповчанин выбросил диван с клопами в окно

Соседи сразу вызвали полицию
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце на административной комиссии рассмотрели дело о диване с клопами. Местный житель выкинул из окна жилого дома диван, для избавления от насекомых. Об этом инциденте сообщила газета "Речь".

Череповчанин не постеснялся совершить правонарушение на глазах у изумленных соседей, которые моментально вызвали полицию и выступили свидетелями.

На заседание виновник торжества не явился, на что по закону имел право. Комиссия рассмотрела дело без его присутствия и назначила гражданину штраф в 500 рублей. Кроме того, есть некоторые сомнения, что нарушителю с итальянскими замашками удалось избавится от своей домашней напасти.

Напомним, «Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон жилых домов, иных зданий, сооружений, транспорта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкий педофил оказался невменяем
Череповчанам показали на видео новый трамвай с борткомпьютером
В Кириллове на масленицу гармонисты зажгут под Ваенгу и Арбенину
В Вологодской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Вологжанка выступит на Чемпионате мира в США
Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло
Череповчанин выбросил диван с клопами в окно
Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей
Девушка из Коми ограбила крупнейший вологодский супермаркет
Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве
Только трое китайцев на Вологодчине оказались здоровы
Вологодский ветеран ВОВ отметил вековой юбилей
Губернатору показали, как сваривают газопровод на Кириллов
В центре Вологды отключили тепло
В Бабаево заметили белых лосей
На Вологодчине девятиклассники проходят собеседование по русскому
Под Череповцом автобус с детьми сбил трех собак
Череповецкий предприниматель стрелял в охранника кафе
В Череповце бойца в одних трусах вывели из сауны
В Вологде скончалась руководитель театра моды "Истоки" Алёна Ковалева