Череповчанин выбросил диван с клопами в окно

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:12:26+03:00

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В Череповце на административной комиссии рассмотрели дело о диване с клопами. Местный житель выкинул из окна жилого дома диван, для избавления от насекомых. Об этом инциденте сообщила газета "Речь".

Череповчанин не постеснялся совершить правонарушение на глазах у изумленных соседей, которые моментально вызвали полицию и выступили свидетелями.

На заседание виновник торжества не явился, на что по закону имел право. Комиссия рассмотрела дело без его присутствия и назначила гражданину штраф в 500 рублей. Кроме того, есть некоторые сомнения, что нарушителю с итальянскими замашками удалось избавится от своей домашней напасти.

Напомним, «Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон жилых домов, иных зданий, сооружений, транспорта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU