2020-02-12T14:40:11+03:00
Общество

В Череповце бойца в одних трусах вывели из сауны

Он оказался бывалым дебоширом
Иван Чухнин
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В Череповце бойцы Росгвардии задержали скандалиста в сауне. Он рвался в бой в нижнем белье и реально угрожал администратору. Тот нажал на тревожную кнопку.

Инцидент произошел 11 февраля в девятом часу вечера в сауне на пр. Победы. Прибывший наряд Росгвардии задержал 38-летнего череповчанина. Мужчина сначала там пил алкоголь, затем стал дебоширить, собирался подраться с администратором.

Стражи порядка выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения общественного порядка, накопил изрядно штрафов и находится в розыске за неуплату. Его доставили в полицию, где составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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