2020-02-11T16:09:10+03:00
Авто

Мэр Вологды объявил флешмоб с фликерами

Сергей Воропанов предложил вологжанам прикрепить к своей одежде какую-нибудь световозвращающую деталь
Евдокия САХАРОВА
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Фото пресс-службы мэраФото пресс-службы мэра
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Мэр Вологды Сергей Воропанов пригласил вологжан поучаствовать в акции «Будь в тренде». Глава отметил увеличение количества ДТП с пешеходами в этом году. Не смотря на то, что над решением инфраструктурных проблем работает специальный отдел, пешеходам предлагается внести посильный вклад в повышении собственной безопасности на дорогах областной столицы.

Сергей Воропанов предложил использовать фликеры - небольшие световозравщающие элементы, которые можно разместить на верхней одежде, сумке, шапке, рюкзаке. "Светоотражатели должны стать неотъемлемым элементом в одежде не только детей, но и подростков и взрослых. Это должно стать модно!", - пишет мэр на своей страничке в соцсети.

Родители череповецких школьников уже выступали с подобной просьбой. В Великом Устюге, Белоруссии, Эстонии и Литве введен штраф за появление на улице без фликера. Подробности, почему световозвращающие элементы работают, читайте в нашей прошлой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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