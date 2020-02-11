В Кадуйском районе искали потерявшегося 31-летнего рыбака и его отца

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:17:39+03:00

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В Кадуйском районе искали 31-летнего рыбака. Он пропал, уехав на рыбалку на озеро Ерлог на снегоходе. Велись поиски, которые прекращены сегодня утром.

Рыбака 11 февраля нашел начальник 15-й пожарно-спасательной части Роман Цветков. Об произошедшем рассказали в МЧС по Вологодской области.По словам Романа Цветкова, мужчина уехал на озеро Ерлог на своём снегоходе. Но на пути техника сломалась. Рыбак решил вернуться домой пешком. Но заблудился. Всю ночь он блуждал по болоту.

Как сообщил сам Роман, утром он получил заявку от полиции и, созвонившись с отцом рыбака, выдвинулся на поиски. Мужчина находился примерно в трёх километрах от брошенного снегохода.

Госпитализация ему не потребовалась.По уточненной информации, вчера был сильный ветер, все следы замело. Мужчина позвонил отцу, и тот выехал за потерявшимся.

Рыбак в это время пошёл, как ему казалось, на встречу. Но они так и не могли найти друг друга: всю ночь дул ветер, друг друга было не видно и не слышно.

ИСТОЧНИК KP.RU