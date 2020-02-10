Несовершеннолетний организовал банду по угону авто в Вологде

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:22:42+03:00

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В Вологде задержали банду молодых автоугонщиков, один из них несовершеннолетний. В течение нескольких дней юные преступники угнали пять автомобилей. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

В конце 2018 года 17-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ 2106 с парковки на улице Парковой и катался по городу. Потом он встретил приятелей 19 и 21 года.

Сначала банда угнала ВАЗ 21074 на улице Ярославской. Машину бросили - т.к добыча заглохла. На улице Кирпичной в областной столице автоугонщикам удалось вскрыть автомобиль марки ВАЗ 2106, а после катания по городу они достали из машины аккумулятор.

На улице Ильюшина злоумышленники угнали ВАЗ 210540. На улице Осаново их задержали инспекторы наряда ГИБДД. Спустя пару дней младшие подельники угнали ВАЗ 21061 с переулка Локомотивный, но уже на улице Гагарина их задержала полиция. Еще две недели спустя подростки вновь угоняют ту же машину.

ИСТОЧНИК KP.RU