2020-02-10T15:38:13+03:00
Общество

Губернатор Вологодчины поделился зимними фото и видео

Олег Кувшинников поздравил вологжан с Днем зимних видов спорта 9 февраля
Евдокия САХАРОВА
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Фото Олега КувшинниковаФото Олега Кувшинникова
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей страничке в соцсети поздравил вологжан с Днем зимних видов спорта 9 февраля. "Без спорта нет жизни. С Днём зимних видов спорта! Встаём на лыжи, на коньки – и вперёд!", - заявил глава.

Олег Кувшинников неоднократно делился фотографиями со своих тренировок по скандинавской ходьбе, и, судя по всему, он не оставляет прогулки даже в морозное время года. Как коренной череповчанин может сыграть в хоккей, не прочь прокатиться на лыжах и не страшится управлять собачьей упряжкой. А на юбилей креативно принял поздравления прямо на зимней рыбалке.

Напомним, что 31 января - 2 февраля 2020 года на Вологодчине прошел этап Кубка мира по ездовому спорту «Русский Север». В Тотьме были организованы массовые гуляния, можно было познакомиться со всемирными чемпионами и погладить настоящих ездовых собак различных пород.

Губернатор поздравил вологжан с Днем зимних видов спорта 9 февраля.Губернатор Вологодской области занимается скандинавской ходьбой даже в зимнее время года, как коренной череповчанин играет в хоккей и не страшится прокатиться на собачьей упряжке. Видео с личной страницы Олега Кувшинникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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