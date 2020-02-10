На Вологодчине будут использовать нанотехнологии при ремонте зданий

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:25:03+03:00

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В Правительстве Вологодской области прошло заседание рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве Правительства области и Фонда информационных и образовательных программ 2018 года. По данному документу в РФ проходит стимулирование потребления и производства продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов.

Участники обсуждения подняли вопросы благоустройства территории и ремонта фасадов МБОУ СОШ №27 с использованием нанотехнологичных материалов и применение инновационных материалов в других проектах. Планируется расширение перечня используемой продукции нанотехнологичного и высокотехнологичных секторов для капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU