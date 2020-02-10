2020-02-10T12:41:41+03:00
Общество

Вологжане отметят 14 февраля у домика Петра

Юные вологжане украсят снежными фигурами исторический сквер
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологде 14 февраля в 14:00 местные жители соберутся около Дома-музея Петра I, чтобы украсить сквер у исторического здания снежными фигурами. Участникам подарят бесплатную экскурсию по экспозиции Петровского домика.

Акция проходит уже не первый год, раньше первыми в мероприятии участвовали студенты исторического факультета ВоГУ, учащиеся школ № 4, 5, 7, 23 и 39. Организаторы надеются, что и в этом году в творческой встрече будет задействовано много команд.

Темы акции - петровская эпоха и День всех влюбленных. Приветствуется украшение снежных скульптур красками, тканью, природными материалами, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Главное взять с собой несколько пар варежек, а можно и термос с чаем, чтобы не замерзнуть.

Заявки на участие можно подать по телефону (8172) 75-27-59, возрастное ограничение 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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