2020-02-09T12:07:54+03:00
Звезды

В Вологде пройдет выставка наивного искусства

Произведения 33 художников-наивов из собрания московского Музея русского лубка и наивного искусства покажут в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде 12 февраля откроется Выставка произведений наивного искусства «Цветы и фрукты». Там представят 33 произведения художников-наивов из собрания московского Музея русского лубка и наивного искусства разных лет. Экспозиция откроется в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова.

Термин наивное искусство обозначает разнородное поле творчества художников-самоучек, а иногда им осознанно подражают состоявшиеся мастера - это псевдонаив. "Наивные" художники отличаются неправильным использованием формальных принципов живописи.

В разнообразных творческих произведениях таких авторов интересно подмечать, как они самобытно, каждый совершенно по-своему, решали художественные задачи, как ярко в их работах проявляется человеческая индивидуальность. Им удалось вывести гармоничный рисунок без соблюдения устоявшихся в искусствоведческой среде норм.

Торжественное открытие выставки состоится 12 февраля в 18:00 в Доме Корбакова: Вологда, Октябрьская, 13. Вход на открытие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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