На Вологодчине открывают две ледовые переправы

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:03:03+03:00

Они появятся в Шекснинском и Великоустюгском районах

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В Вологодской области в третью неделю февраля откроют две дополнительные ледовые переправы: реке Ковжа в Шекснинском районе и на реке Юг в Великоустюгском районе.

На переправе «Великий Устюг - Палема - Луза» повысят грузоподъемность до 6 тонн. На данный момент, на Вологодчине функционируют пять ледовых переправ: три - в Великоустюгском районе (одна пешеходная в черте райцентра), одна в Сямженском и одна в Тотемском районах.

В Череповце и Вологде выход на лед разрешили лишь неделю назад. Напомним, что несколько людей в Вологодской области за этот сезон утонули, провалившись на тонком льду.

В конце ноября Комсомольская правда писала, как череповчанин смог уйти от погони по льду Ягорбы на велосипеде с моторчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU