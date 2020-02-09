На Вологодчине открывают две ледовые переправы
В Вологодской области в третью неделю февраля откроют две дополнительные ледовые переправы: реке Ковжа в Шекснинском районе и на реке Юг в Великоустюгском районе.
На переправе «Великий Устюг - Палема - Луза» повысят грузоподъемность до 6 тонн. На данный момент, на Вологодчине функционируют пять ледовых переправ: три - в Великоустюгском районе (одна пешеходная в черте райцентра), одна в Сямженском и одна в Тотемском районах.
В Череповце и Вологде выход на лед разрешили лишь неделю назад. Напомним, что несколько людей в Вологодской области за этот сезон утонули, провалившись на тонком льду.
В конце ноября Комсомольская правда писала, как череповчанин смог уйти от погони по льду Ягорбы на велосипеде с моторчиком.
ИСТОЧНИК KP.RU