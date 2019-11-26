2019-11-26T10:20:03+03:00
Происшествия

Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке

Мужчине удалось скрыться от спасателей, которые преследовали его на катере на воздушной подушке
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В Череповце на реке Ягорба спасателям не удалось поймать одного резвого горожанина. 25 ноября специалисты заметили нарушителя, который вышел на тонкий лед. Его начали преследовать на катере на воздушной подушке. Мужчина же был на велосипеде с моторчиком, вероятно, по реке решил сократить путь от дачи до дома.

Череповчанин не уступал в скорости спасателям, при 60 км/ч они решили отказаться от погони - катер начало заносить на льду. Мужчина ушел непойманным.

Напомним, что сейчас запрещено выходить на лед, т.к. он еще слишком тонкий, можно провалиться и замерзнуть.

Рыбаки же даже вырывают предупреждающие таблички спасателей, а те их распугивают. За выход на лед положен штраф от 1000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба
В Кадуйском районе ночью горел монастырь
Губернатор Вологодской области выбрал женщину
Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка
Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав
В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia
На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово
В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс
146 ларьков преобразились в Вологде
Почтальоны Вологодчины готовы к работе в зимних условиях
На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин