Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-26T10:20:03+03:00

Мужчине удалось скрыться от спасателей, которые преследовали его на катере на воздушной подушке

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В Череповце на реке Ягорба спасателям не удалось поймать одного резвого горожанина. 25 ноября специалисты заметили нарушителя, который вышел на тонкий лед. Его начали преследовать на катере на воздушной подушке. Мужчина же был на велосипеде с моторчиком, вероятно, по реке решил сократить путь от дачи до дома.

Череповчанин не уступал в скорости спасателям, при 60 км/ч они решили отказаться от погони - катер начало заносить на льду. Мужчина ушел непойманным.

Напомним, что сейчас запрещено выходить на лед, т.к. он еще слишком тонкий, можно провалиться и замерзнуть.

Рыбаки же даже вырывают предупреждающие таблички спасателей, а те их распугивают. За выход на лед положен штраф от 1000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU