На Вологодчине одна из самых низких цен на водку

8 Февр. 2020 2020-02-08T22:51:25+03:00

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В Вологодской области оказались одни из самых низких цен на водку среди регионов РФ. Об интересной статистике сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведённое компанией «Эвотор». Эксперты провели анализ цен с января 2019 по январь 2020 года.

В Удмуртии (241 рубль в среднем за бутылку), Мордовии (253 рубля) и Вологодской области (259 рублей) можно купить самую дешевую водку в стране. Дороже всего продают на Чукотке (461 рубль) и в Якутии (458 рублей). Стало известно, что за последний год цена крепкого спиртного напитка на Вологодчине даже поднялась на 4,2%.

Кроме того, исследователи выяснили, что больше всего в алкогольных магазинах оставляют денег москвичи — их средний чек составил 498 рублей. В Санкт-Петербурге сумма уже разительно отличается — всего 382 рубля. В Чувашии местные жители в среднем тратят 200 рублей в алкомаркетах.

По итогам 2019 года Вологодская область вошла в топ-15 самых пьющих регионов по версии федерального проекта «Трезвая Россия». Наиболее злоупотребляющим в списке отмечен Приморский край, наименее - Чеченская республика.

ИСТОЧНИК KP.RU