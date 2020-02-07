Стали известны подробности аварии на мосту 800-летия Вологды

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:08:47+03:00

На мосту произошло тройное ДТП с участием грузовика и двух отечественных легковушек

Изменить размер текста: A A

В Вологде на мосту 800-летия Вологды произошло тройное ДТП, которое стало причиной пробок по всему городу. Поврежденные машины надолго перегородили три из четырех полос движения. Затор на улице Чернышевского растянулся до окраин областной столицы.

Инцидент случился 6 февраля в 16:00 в районе улицы Прокатова, 3 на мосту со стороны Заречья. 22-летний водитель на «Приоре» не убедился в безопасности перестроения с правой полосы в левую, не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ 2105. В результате действий молодого водителя, произошло столкновение - «пятерку» откинуло на встречную полосу под грузовик МАЗ, за рулем которого сидел 32-летний водитель.

Водитель «Приоры» получил травмы, но от госпитализации отказался. У трех автомобилей кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU