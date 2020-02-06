В Вологде стала известна причина пробок по всему городу

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:41:29+03:00

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ДТП, создавшее неудобства сотням водителей и их пассажирам, произошло 6 февраля около 16 часов на мосту имени 800-летия Вологды.

После этого практически встало движение в Заречье: на улицах Чернышевского, Горького, Прокатова и Северная застопорилось движение в сторону центра.

В центре города пробки появились на проспекте Победы, улицах Ленинградской, Зосимовской, Предтеченской, Советском проспекте.

Три участника столкновения заняли три полосы движения, так что проезд на низкой скорости разрешали лишь по одной полосе.

У всех авто - кузовные повреждения. На место аварии приезжала скорая помощь, но о пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU