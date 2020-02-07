В Вологде изъяли 341 упаковку снюса
В областной столице полицейские совместно с Роспотребнадзором провели 40 рейдовых выездов для проверки торговых точек, продающих снюс. В результате из оборота изъяли 341 упаковку запрещенной продукции.
На Вологодчине 27 декабря 2019 года был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним любых бестабачных никотиновых смесей. Рядовых граждан оштрафуют на 2-4 тысяч рублей, должностных лиц - 7-12 тысяч рублей, юридических лиц - от 40 до 60 тысяч рублей.
Изначально снюс - это увлажненный табак, который кладут под губу. В России же в молодежной среде так называют бестабачный синтетический аналог, в котором содержится 30-кратная сигаретная доза никотина. Такие пакетики с неизвестным составом способны вызвать передозировку и тяжелую интоксикацию, особенно у детей и подростков. В России уже были смертельные случаи.
Если подозреваете, что ваш ребенок употребляет что-то запрещенное, следует сходить с ним к детскому наркологу. На консультацию можно записаться в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» по телефону 27-73-76.
ИСТОЧНИК KP.RU