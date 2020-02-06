В Вологде в мкр. Тепличном открылся офис врача

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:03:34+03:00

Теперь Вологжанам можно не ехать в первую поликлинику на улице Мальцева, 41

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В областной столице микрорайоне Тепличном офис врача общей практики принял первых пациентов. Врачи работают в две смены. Около семи тысяч пациентов смогут воспользоваться этим филиалом первой поликлиники, сообщает правительство области.

По словам начальника департамента здравоохранения области, оборудование полностью соответствует всем лицензионным требованиям. В помещении организовано четыре кабинета для приема пациентов, процедурный кабинет и регистратура.

Пока сформировано 4 участка, по мере прикрепления населения их станет больше. «Все будет зависеть от желания самих жителей района, которые захотят получать медицинскую помощь именно здесь. Все пожелания пациентов учтем. В офисе есть возможность открыть до 8 участков», - подчеркнул Сергей Бутаков.

ИСТОЧНИК KP.RU