В Вологде в мкр. Тепличном открылся офис врача
В областной столице микрорайоне Тепличном офис врача общей практики принял первых пациентов. Врачи работают в две смены. Около семи тысяч пациентов смогут воспользоваться этим филиалом первой поликлиники, сообщает правительство области.
По словам начальника департамента здравоохранения области, оборудование полностью соответствует всем лицензионным требованиям. В помещении организовано четыре кабинета для приема пациентов, процедурный кабинет и регистратура.
Пока сформировано 4 участка, по мере прикрепления населения их станет больше. «Все будет зависеть от желания самих жителей района, которые захотят получать медицинскую помощь именно здесь. Все пожелания пациентов учтем. В офисе есть возможность открыть до 8 участков», - подчеркнул Сергей Бутаков.
ИСТОЧНИК KP.RU